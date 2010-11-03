Агрокомпания Rise планирует выпустить еврооблигации в первом квартале 2011 года

Агрокомпания Rise ("Райз"), один из ведущих производителей и дистрибьюторов сельскохозяйственной продукции в Украине, планирует выпустить еврооблигации в первом квартале 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной компании Dragon Capital.

Как отметили в инвесткомпании, в ближайшее время Rise определит банк, который будет заниматься организацией выпуска.

Доходы компании по итогам 2009 года достигли 320,6 млн. долл., а ее EBITDA составила 82,3 млн. долл., что предполагает рентабельность по EBITDA на уровне 25,7%.

Справка УНИАН. Компания "Райз" – ведущий частный сельскохозяйственный производитель и дистрибьютор в Украине. Деятельность компании сконцентрирована на дистрибуции зерна и кукурузы, продукции защиты растений и удобрений, сельскохозяйственной техники и комплектующих, а также на выращивании и продаже различных зерновых культур, производстве и продаже сахара. По состоянию на конец июня 2010 года сельхозугодия "Райз" составляли около 168 тыс. га.