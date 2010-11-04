Продавцы мяса в Житомире проводят забастовку

В Житомире на главном рынке города уже третий день бастуют продавцы мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, такая забастовка связана с протестом против приказа Госкомитета ветеринарной медицины, после которого Минюст утвердил новые инструкции относительно двойного контроля мясной продукции.

Тушу животного следует, согласно новым правилам, проверять дважды - на рынке и сразу же после забоя животного на месте.

Как сообщили УНИАН бастующие работники мясного павильона, дополнительная проверка мяса требует дополнительных временных затрат, а это негативно сказывается на качестве продаваемого мяса.

Комментируя данное положение, зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН отметил, что по поручению губернатора области Сергея РЫЖУКА власти региона в данный момент детально изучают ситуацию с забоем скота и продажей мяса. "Если окажется, что новые правила объективно мешают работе тех, кто торгует мясом, возможно, руководство облгосадминистрации выступит с инициативой отмены таких нововведений, пока же мы детально изучаем правила забоя и торговли, а также условия, при которых мясоторговцы проверяют свою продукцию", - сказал Н.ДЕЙСАН.