РФ запретом на экспорт агропродукции загоняет Украину в таможенный союз - эксперты

Запрет на экспорт украинской агропродукции в Россию направлен на то, чтобы вынудить Украину вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, пишет еженедельник «Комментарии:».

Издание приводит официальные данные Россельхознадзора, согласно которым из 15 мясоперерабатывающих предприятий Украины, которые имели право на поставку продукции в РФ, сегодня осталось только 3, из 14 молочных - 10.

Последней жертвой Россельхознадзора, как сообщал УНИАН, стал крупнейший украинский производитель курятины («Мироновский хлебопродукт»). Официальная версия российских контролеров - нарушение ветеринарно-санитарных требований.

Украинские эксперты, опрошенные «Комментариями:», убеждены, что придирки Россельхознадзора имеют, скорее, политический характер, чем экономический. «Качество украинской продукции не уступает российской. Однако ветеринарная служба в РФ — прекрасный инструмент давления на соседние страны», — объясняет руководитель аналитического департамента «консалтингового агентства» «ААА» Мария КОЛЕСНИК.

Кроме того, отмечает еженедельник, Таможенный союз способен перекрыть Украине доступ на рынок Казахстана, куда сегодня поставляется 53% всего экспорта украинской курятины.

«Зона риска связана не с казахской властью, а с тем, что Россия получила право «выкручивать руки» компаниям, которые работают с этой страной. Прецеденты отзыва мяса птицы, предназначенного для Казахстана, которое не понравилось Россельхознадзору, в этом году уже были», - отметила М.КОЛЕСНИК.