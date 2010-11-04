В Днепропетровской области завершен сев озимых культур на площади 605 тыс. гектаров, что на 0,3 тыс. га больше прогнозированного показателя.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.

В частности, 440 тыс. га засеяно озимой пшеницей, 108 тыс. га - озимым ячменем, 53,4 тыс. га - рапсом. Также 2,2 тыс. га засеяно озимой рожью.

По данным управления, сейчас в регионе установились нормальные погодные условия для всходов озимых культур.