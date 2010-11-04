Минэкономики повторно будет принимать заявки на лицензии на экспорт зерна

Министерство экономики Украины объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Соответствующее объявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Минэкономики сообщает о повторном начале приема заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции с 4 ноября по 18 ноября включительно 2010 года», - говорится в объявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономики заявило о приеме заявок с 20 октября по 3 ноября включительно.

Напомним, постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.» Кабинета министров Украины принято 4 октября 2010 г. под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной Министерству экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.