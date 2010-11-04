Производство сахара на Сумщине вырастет к 2015 г. более чем в 2 раза

До 2015 года в Сумской области производство сахара вырастет более чем в 2 раза. Таких результатов власть Сумской области обещает достичь благодаря созданию в регионе сахарно-свекольного кластера, предусмотренного недавно утвержденной долгосрочной Стратегией социально-экономического развития "Новая Сумщина-2015".

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Сумской ОГА Юрий ЧМЫРЬ подчеркивает, что отмеченный кластер (сконцентрированная на определенной территории группа взаимосвязанных компаний) будет сформирован на основе двух реконструированных сахарных заводов и крупных производителей сахарной свеклы. Предусматривается, что на первом этапе в него войдут сельские хозяйства Белопольского, Краснопольского и Тростянецкого районов, а также два сахарных завода. К этому кластеру могут присоединиться и другие предприятия, например, животноводческие хозяйства, которые укрепят свою кормовую базу, спиртзаводы, что получат сырье, а также ОАО "Сумыхимпром" как производитель минеральных удобрений.

Таким образом, исполнительная власть региона создает условия для полного цикла производства сахара. С появлением кластера сахарные заводы будут обеспечены гарантированным объемом сырья, сельхозпроизводители получат стабильный сбыт сахарной свеклы, а также минеральные удобрения по выгодным ценам.