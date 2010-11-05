Антимонопольный комитет обязал молочников снизить цены на продукцию

Антимонопольный комитет Украины обязал 11 крупнейших игроков рынка молочной продукции поэтапно снизить в ноябре этого года оптово-отпускные цены на молоко, сметану, вершковое масло, твердый сыр.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, о результатах рассмотрения требований комитета предприятия должны сообщить в десятидневный срок.

Отмечается, что требования выдвинуты к ДП «Милкиленд-Украина», ООО «Управляющая компания «Терра Фуд», ОАО «Молочный Альянс», ООО «Юнимилк», ООО «Данон», ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина», Корпорации «Клуб Сыра», ЗАО «Галичина», ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», ООО «ПО «Молис» и ЗАО «Лакталис-Николаев».

Эти предприятия должны также способствовать заключению прямых контрактов относительно реализации молочной продукции с торговыми сетями, воздерживаться от экономически необоснованного повышения цен на социально важные молочные продукты.

Отмечается, что на протяжении сентября текущего года состоялся рост стоимости молочной продукции в подавляющем большинстве регионов Украины, на что, согласно объяснениям молокоперерабатывающих предприятий, повлияло повышение закупочных цен на сырье. В октябре же этого года состоялась постепенное снижение закупочных цен на цельное молоко. «В то же время темпы снижения оптово-отпускных и розничных цен на молочные продукты значительно медленнее. Причем в отдельных регионах уменьшение цены на такие продукты не наблюдается вообще», - идет речь в сообщении.

По словам и.о. председателя комитета Юрия КРАВЧЕНКО, «следующим шагом будет предоставление рекомендаций розничным сетям относительно уменьшения конечных цен на те продукты, на которые будет снижено оптово-отпускные цены».

Справка УНИАН. ДП «Милкиленд-Украина» производит и реализует молочную продукцию под ТМ «Добряна»; ООО «Управляющая компания «Терра Фуд» – ТМ «Тульчинка», ТМ «Белая линия»; ОАО «Молочный Альянс» – ТМ «Яготинское», ТМ «Молочний шлях», ТМ «Славия», ТМ «Здорово!»; ООО «Юнимилк» – ТМ «Простоквашино», ТМ «Летний день», ТМ «Био баланс», ТМ «Рушничок», ТМ «Тема»; ООО «Данон» – ТМ «Активия», ТМ «Живинка», ТМ «Веселый Пастушок», ТМ «Актимель», ТМ «Растишка», ТМ «Даниссимо»; ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» – ТМ «Ромол», ТМ «Слов’яночка»; Корпорация «Клуб Сыра» – ТМ «Клуб Сыра», ЗАО «Галичина» – ТМ «Комо», ОАО «Шосткинский гормолкомбинат» – ТМ «Шостка»; ЗАО «Лакталис-Николаев» – ТМ «Президент».