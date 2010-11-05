Мясоторговцы возобновили работу на центральном рынке Житомира

На центральном рынке Житомира мясоторговцы возобновили свою работу, власти принимают меры для контроля за качеством продаваемого мяса.

Как передает корреспондент УНИАН, торговцы договорились с властями области о том, что до 9 ноября т. г. они будут работать по старой схеме проверки мясопродуктов перед продажей.

Реализаторы убеждены, что новая схема контроля является для них новой нагрузкой.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Житомирской ОГА по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН: "Я взял ситуацию на личный контроль и пообещал мясоторговцам, что в области сведут к минимуму все неудобства, связанные с введением новых правил торговли мясом на рынках".

Он также объяснил, почему государство ввело более жесткий контроль за торговлей мясом.

"Государство и без того долго либеральничало в этом вопросе, поскольку часто санитарные условия работы торгующих мясом частных предпринимателей не отвечают санитарным нормам ", - добавил он.

Н.ДЕЙСАН подчеркнул, что новые правила торговли мясом направлены на обеспечение безопасности населения, покупающего его.

Зампредседателя Житомирской ОГА сообщил, что в регионе повышен контроль за работой ветеринарных клиник, причем их режим работы продлен на несколько часов - с 5 утра до 10 вечера.

Н.ДЕЙСАН отметил, что по новому порядку, согласно приказу Государственного комитета ветеринарной медицины, реализаторы мяса успешно работают в других областях. " И в других городах Житомирской области, помимо Житомира, проблем с внедрением этого приказа в действие не возникает " ,- добавил он.

Н.ДЕЙСАН также сообщил о намерении подключить к торговле мясом в области мясокомбинаты региона , где, по его словам, "забой животных проводится с учетом соответствующей технологии и есть нужный контроль за качеством мяса". " Население Житомира в любом случае без мяса не останется", - сказал он.

Напомним, что в Житомире на центральном рынке с понедельника по среду на этой неделе из-за забастовки против новых правил контроля за качеством мяса не работал мясной павильон.

Мясоторговцы выступили против действия приказа №46 Государственного комитета ветеринарной медицины, ужесточившего правила контроля за мясом перед продажей.