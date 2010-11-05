Присяжнюк выступает за эффективное использование бюджетных средств в АПК

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что эффективное использование бюджетных средств позволит увеличить объемы производства, реализации и переработки сельхозпродукции.

Об этом он заявил 5 ноября во время совещания по ситуации на продовольственном рынке и завершению комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области.

«Мы должны сконцентрироваться на подходе по использованию бюджета следующих лет так, чтобы бюджет был использован, и чтобы бюджет был мотивацией для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс», - считает он.

Н.ПРИСЯЖНЮК назвал риторическим вопрос относительно количества средств, направленных на АПК. «Сегодня говорить, мало или много, средств выделяется из Госбюджета - это вопрос риторический, мы должны понимать, что из Госбюджета выделяется средств столько, сколько государство может выделить. Основная наша задача - это вопрос эффективного использования тех средств и тех льгот, которые государство предоставило нам для агропромышленного комплекса », - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он убежден, что правильное использование средств Госбюджета позволит увеличить объемы производства сельхозпродукции. «Правильное использование средств позволит нам иметь динамику роста объемов производства, рост объемов реализации и объемов переработки», - подчеркнул министр агрополитики.