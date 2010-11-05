Украина в октябре увеличила экспорт соевых бобов в 2 раза

Украина в октябре 2010 года увеличила экспорт соевых бобов в 2 раза по сравнению с сентябрем т.г. – до 21,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом центре «УкрАгроКонсалт».

Согласно сообщению, также увеличился экспорт соевого масла – до 4,9 тыс. тонн по сравнению с 2,4 тыс. тонн в сентябре т.г.

Кроме того, в октябре 2010 года Украина экспортировала 1,3 тыс. тонн соевого шрота. Для сравнения: за весь прошлый сезон 2009/2010 было экспортировано 1,67 тыс. тонн.