На Херсонском машзаводе создадут холдинг по производству и продаже сельхозтехники

На базе Херсонского машиностроительного завода (ХМЗ), после его передачи в государственную собственность, планируется создать торгово-производственный холдинг с государственной долей в 50%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Николай КОСТЯК.

По его словам, на предприятии сохранится производство существующей номенклатуры сельскохозяйственной техники (комбайнов "Славутич" и "Скиф"), а также в будущем будет организована сборка сельхозтехники из импортных комплектующих.

Кроме того, планируется что холдинг будет осуществлять импорт комбайнов для всех покупателей на территории Украины.

Н.КОСТЯК также отметил, что государственная доля в холдинге обеспечит не только контроль за производством на ХМЗ, но и позволит, с помощью различных механизмов компенсации, удешевить стоимость нынешней продукции завода для конечных покупателей на 30%.

Напомним, Верховная Рада 4 ноября приняла в целом Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса ООО "Херсонский машиностроительный завод". Целостный имущественный комплекс предприятия возвращается в госсобственность, исходя из общественной необходимости, с целью защиты интересов государства и трудовых прав работников завода.