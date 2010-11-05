Министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что на сегодняшний день в Украине намолочено 40,5 млн. тонн зерна.

Об этом 5 ноября во время совещания по вопросам ситуации на продовольственном рынке и завершении комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области сообщил министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

По его словам, средняя урожайность зерновых составляет 28 ц/га. «Осталось около 5%, и мы в бункерном весе будем иметь где-то 41 млн. тонн. Это достаточно весомый урожай, учитывая аномальный год, который у нас был », - сообщил Присяжнюк.

Он отметил, что согласно рейтингу среди регионов Украины по валовому сбору зерновых - Виннитчина на 1-м месте и по многим показателям Винницкий регион динамично развивается.

«В частности, Винницкая область намолотила 3,1 млн. тонн, Одесса и Днепропетровск - по 2,9 млн. тонн, Полтава и Черкассы - по 2,5 млн. тонн, Кировоград и Николаев - по 2,3 млн. тонн, Запорожье - 2,1 и Киевская область - 2 млн. тонн », - сообщил Присяжнюк.