Эксперт: у молочников Украины незначительные резервы для снижения цен

Производители молочной продукции в Украине имеют незначительные резервы для снижения цен.

Об этом в комментарии УНИАН сказал генеральный директор Украинской конфедерации аграрного бизнеса (УКАБ) Владимир ЛАПА, комментируя решение Антимонопольного комитета Украины обязать 11 крупнейших игроков рынка молочной продукции поэтапно снизить в ноябре этого года оптово-отпускные цены на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр.

По словам эксперта, ситуация в разрезе конкретных предприятий зависит от того, какая цена на молоко рассчитывалась в калькуляции готовой продукции – пиковая или средняя за последний период. «Вероятно, отдельные производители еще не успели повысить цены на молочную продукцию в соответствии с максимальными ценами на молоко, поэтому и резервы снижения у них будут незначительными», - считает он.

В.ЛАПА также отметил, что существует определенный часовой лаг между динамикой цен на сырье и динамикой цен на готовую продукцию. Если закупочные цены на молоко начали динамично расти во второй половине лета, то потребители это почувствовали уже в сентябре-октябре. Объективно от поступления сырья на переработку до попадания продукции на полки магазинов проходит определенное время, которое зависит от вида продукции, сказал эксперт.

В.ЛАПА считает, что большинство перерабатывающих предприятий и сами заинтересованы в том, чтобы продукция продавалась по приемлемым для потребителя ценам – от того, что она лежит на полках магазинов, никому пользы нет. «И уценка на молочное сырье в значительной мере именно с этим и связана. Потребитель своим бумажником влияет на рынок не хуже, чем любые рекомендации», - отметил эксперт.

Он добавил, что регулирование цен само по себе, в той или иной форме, применяется во многих странах, вопрос лишь в корректности применения. «Если органы власти будут требовать удешевить за любую цену, это однозначно будет ретранслироваться на последующее снижение закупочных цен на молоко, от чего пострадают его производители. Потому здесь речь должна идти о соответствии цен на готовую продукцию и цен на сырье, не больше, но и не меньше», - считает эксперт.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины обязал 11 крупнейших игроков рынка молочной продукции поэтапно снизить в ноябре этого года оптово-отпускные цены на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр.

Требования выдвинуты к ДП «Милкиленд-Украина», ООО «Управляющая компания «Терра Фуд», ОАО «Молочный Альянс», ООО «Юнимилк», ООО «Данон», ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина», Корпорации «Клуб Сыра», ЗАО «Галичина», ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», ООО «ПО «Молис» и ЗАО «Лакталис-Николаев».