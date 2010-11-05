В Винницкой области в этом году собрано более 1 млн. тонн кукурузы
16:46, 05 ноября 2010Агро
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Об этом 5 ноября на совещании по ситуации на продовольственном рынке и завершению комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области сообщил заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Василий ЧЕРНИЙ.
По его словам, на сегодня в области завершается комплекс осенне-полевых работ, завершается уборка кукурузы, сои и сахарной свеклы.
«Из-за погодных условий несколько замедлились темпы уборки кукурузы и убрано 87% площадей. Мы впервые в этом году по валовому сбору кукурузы пересекли миллионный рубеж», - сообщил В.ЧЕРНИЙ.
Он отметил, что на сегодня собрано 1 млн. 100 тысяч тонн. «Еще три года назад мы собирали лишь 0,5 млн. тонн», - добавил В.ЧЕРНИЙ.
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