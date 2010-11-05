В Украине посеяно 8,1 млн. га озимых - 96% от плана

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на сегодняшний день в стране посеяно 8,1 млн. га озимых зерновых, что составляет 96% от плана.

Об этом он сказал сегодня во время совещания по ситуации на продовольственном рынке и завершению комплекса осенне-полевых работ в Винницкой области.

Министр отметил, что посев озимых культур идет нормальными темпами. «Мы брали план сознательно завышенный и если сравнить с 2009 годом, то на 140 тыс. га уже засеяно больше», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, озимая пшеница посеяна на площади 6,5 млн. га, что составляет 98% от плана, или на 300 тыс. га больше, чем в 2009 году; рожь - 32 тыс. га; ячмень - 1,150 млн. га и посеяно на 180 га меньше, чем в прошлом году.