Присяжнюк убежден, что спиртовую отрасль спасет приватизация

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что украинскую спиртовую отрасль спасет только приватизация.

Такое мнение он высказал в комментарии газете «Зеркало недели» 6 ноября.

«Уверен, что будущее спиртовой промышленности только в разгосударствлении. Давайте смотреть правде в глаза - на наши старые заводы инвестор не придет. Как бы цинично это ни звучало, единственный способ спасти спиртовую отрасль - это приватизация. Производство должно быть сосредоточено в руках бизнеса», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Также он отметил, что «государство должно получать налоги и исполнять контрольные функции в тесном взаимодействии с ассоциациями производителей». «Поэтому постановление Кабмина о реорганизации «Укрспирта» - это первый шаг к разгосударствлению отрасли», - подчеркнул министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, ближайшими задачами должны стать подготовка законопроекта об условиях приватизации предприятий спиртовой отрасли и законопроекта о регулировании продажи алкогольной продукции.

«Необходимо обеспечить квоты на поставки нашего спирта на рынки Евросоюза. Следует провести анализ и инвентаризацию реального состояния спиртовых заводов и определить две категории. Первая - предприятия, которые следует перепрофилировать для производства биотоплива, и вторая - предприятия, предназначенные для приватизации производителями ликероводочной продукции. Я распорядился, чтобы все планы по реформированию отрасли в обязательном порядке согласовывались с отраслевыми ассоциациями. Мы должны согласовывать действия государства и бизнеса в вопросах определения стратегии приватизации спиртовой промышленности», - заявил он.