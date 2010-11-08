«Украгролизинг» передал в лизинг 730 единиц техники на 218 млн. грн.

НАК «Украгролизинг» за 10 месяцев т. г. поставила аграриям на условиях финансового лизинга 730 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 218,1 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украгролизинга».

Согласно сообщению, аграрии получили в лизинг 261 трактор на сумму 56 млн. грн, 24 зерноуборочных комбайна и 26 жаток на общую сумму 27,7 млн. грн., 190 единиц почвообрабатывающей и посевной техники на 17,5 млн. грн., 255 единиц другой техники и оборудования на 119,4 млн. грн.

На протяжении 2010 года передано в повторный лизинг 542 единицы техники на 44 млн. грн. От лизингополучателей на протяжении 2010 года получено свыше 117 млн. грн. плановых платежей.

Сообщается также, что с начала 2010 года подано 145 исковых заявлений на должников на сумму свыше 35 млн. грн. На основании судебных решений от предприятий-должников поступило 7,8 млн. грн. С начала года от должников возвращено 80 единиц техники на сумму 6,7 млн. грн.

Напомним, НАК «Украгролизинг», которая является главным распорядителем средств, предусмотренных Госбюджетом Украины на лизинговые программы в АПК, в 2010 году заключила 54 договоры поставки техники на 321,5 млн. грн. Отечественным заводам-производителям современной сельскохозяйственной техники перечислено 309 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

В 2009 году «Украгролизинг» передал аграриям в финансовый лизинг 851 единицу сельскохозяйственной техники на сумму 185 млн грн.