Запрет на продажу пива в МАФах Киева приведет к продаже «из-под полы» – производители

Возможный запрет Киевсовета на продажу пива в МАФах приведет к падению объемов продаж и тенизации рынка. Так производители пива прокомментировали инициативу депутатских фракций Киевсовета о введении запрета на реализацию алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий на территории города в малых архитектурных формах (МАФах), сообщили УНИАН в компаниях.

«Любой запрет продажи чего-либо взрослому человеку рождает черный рынок. Естественно, это приведет и к падению объемов продаж, и наверняка возникнет некая «тенизация» рынка: вместо того, чтобы человек культурно легально пришел и купил пиво, он будет приобретать его из-под полы в подворотне. И, естественно, все это негативно скажется на объемах налоговых поступлений в бюджет», - прокомментировал финансовый директор «Славутич», Carlsberg Group Александр ГОВЯДИН.

«Этот запрет стимулирует продажу алкогольных напитков (пива в том числе) и сигарет «из-под полы». Запрет ударит по владельцам МАФов, но, несомненно, обогатит тех, кто будет осуществлять незаконную реализацию», - отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ОАО "САН ИнБев Украина" Денис ХРЕНОВ.

Кроме того, по его мнению, снижение прибыли МАФов заметно отразится на поступлениях в городской бюджет. «Налицо явная дискриминация малого бизнеса, так как ограничения на продажу в магазинах и супермаркетах этой инициативой не предусмотрены», - добавил он.

Д.ХРЕНОВ отметил, что, по мнению авторов документа, его принятие "обеспечит упорядочение оборота алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий среди населения, уменьшит рост алкогольной и табачной зависимости". Однако, по его словам, никакой аргументации, основанной на достоверных фактах, инициаторы традиционно не приводят. «В тоже время, такие меры не соответствуют последним рекомендациям ВОЗ, не говоря уже о том, что в Украине до сих пор нет единой комплексной долгосрочной программы относительно здорового образа жизни. Именно поэтому проблема алкогольной зависимости и табакокурения постоянно становится инструментом политических спекуляций», - добавил он.

Также, по мнению Д.ХРЕНОВА, инициатива депутатов Киевсовет противоречит статье 15-3 Закона Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», а также – статье 19 Конституции Украины. Законодатель не устанавливал ограничений на розничную реализацию пива в МАФах.