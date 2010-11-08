КГГА урегулирует цены на основные продукты

Киевская городская госадминистрация подготовила проект распоряжения об урегулировании цен на основные продовольственные товары в столице.

Текст соответствующего проекта регуляторного акта обнародован на официальном веб-портале столичной власти с целью его обсуждения.

Замечания и предложения от юридических и физических лиц, их объединений принимаются до 19 ноября с.г.

Проект решения предусматривает признать утратившим действие распоряжение КГГА от 27 октября 008 г. № 1464 «О регулировании цен на основные продовольственные товары», зарегистрированного в Главном управлении юстиции в г. Киеве 15.12.2008 за № 32/798.

В новом варианте регуляторного акта предлагается оставить без изменений предельные уровни рентабельности производства (для всех субъектов предпринимательской деятельности независимо от форм собственности) муки пшеничной высшего, первого и второго сорта, муки ржаной обдирочной – 8%; хлеба весом более 500 граммов из муки пшеничной высшего, первого и второго сорта и их смеси, муки ржаной и смеси муки пшеничной и ржаной простой рецептуры (мука, дрожжи, соль, вода) без добавления сахара, жира, других наполнителей, а также хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков – 12%.

Проектом предлагается утвердить, что предельные торговые (поставочно-сбытовые) надбавки к оптовой цене производителя (таможенной стоимости) на колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы – 10%; мука, макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления), крупы (кроме изделий быстрого приготовления), сахар – 12%; говядину, свинину, хлеб – 15%, без учета расходов по их транспортировке в междугородном сообщении.

Документом предусматривается ввести декларирование Главному управлению ценовой политики КГГА изменения оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сорта, муку ржаную обдирочную, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, творог кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5% процентов, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное.

Справка УНИАН. Согласно распоряжению КГГА № 1464, 10-процентные предельные торговые надбавки были утверждены в 2008 г. на колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, творог кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с массовой долей жира до 72,5%, масло подсолнечное, яйца куриные, мясо птицы. На муку, макаронные изделия (кроме изделий быстрого приготовления), крупы (кроме изделий быстрого приготовления), сахар-песок предельная надбавка составляла 12%; говядину, свинину, хлеб – 15%.