Украина и Австрия подписали Меморандум о сотрудничестве в сельском хозяйстве

В Вене министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и федеральный министр сельского, лесного, водного хозяйства и окружающей среды Австрии Николаус БЕРЛАКОВИЧ подписали Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, Меморандум подписан в ходе рабочего визита украинской рабочей делегации во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ в Австрию.

"В документе, в частности, говорится о привлечении австрийского бизнеса к реформированию агропромышленного сектора Украины на уровне инвестиций, обмене опытом и оказании помощи на уровне современных агро технологий", - сообщили в КМУ.