Акции „Агротона” в первый день торгов на Варшавской бирже закрылись 6,8% ростом

Акции украинского агрохолдинга «Агротон» в первый день торгов на Варшавской фондовой бирже, 8 ноября, подорожали на 6,8% до 28,84 злотого (около 10 долларов по текущему курсу).

Цена бумаг, которая была установлена на уровне 27 злотых, на открытии торгов выросла на 7,78% до 29,10 злотых.

К концу дня их стоимость просела до 28,84 злотого.

Объем торгов составил 23,6 млн. злотых.

На открытии сегодняшних торгов акции компании подорожали на 1,25% до 29,20 злотого.

Как сообщал УНИАН, в конце октября «Агротон» разместил на Варшавской бирже 26,2% акций за 54 млн долларов.

Справка УНИАН. Основанный в 1992 году «Агротон» обрабатывает 134 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. тонн.

55,38% компании принадлежит IFG directors limited, 18,46% - BNY (Nomineees) Limited.

Текущая капитализация компании составляет около 220 млн. долларов при 100 млн. долларов балансовой стоимости.