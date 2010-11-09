Kernel Holding продал все НДС-облигации с дисконтом 12%

Украинская Kernel Holding продала все принадлежащие ей государственные облигации для возврата НДС экспортерам за 943,255 тыс. гривен.

Об этом сказано в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, которым располагает УНИАН.

Номинальная стоимость проданных облигаций составляет 1072,562 тыс. грн.

Компания не сообщила, кто купил бумаги.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигации внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

Справка УНИАН. Компания Kernel Holding S.A. (Люксембург) совмещает все активы вертикально интегрированного холдинга, в состав которого входят ряд украинских сельхозпредприятий. Холдинг занимается производством подсолнечного масла, дистрибуцией бутилированного масла в Украине, экспортом масла и зерновых культур, оказанием услуг по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, агропроизводством.

Активы компании: Полтавский маслоэкстракционный завод, Приколотнянский и Волчанский маслоэкстракционные заводы (Харьковская обл.), зерновой портовой терминал «Трансбалктерминал», 24 элеватора, 85 тыс. га арендованных сельскохозяйственных земель.

В Украине "Кернел" представляют торговая компания "Кернел-Трейд" и компания "Кернел-Капитал", действующая на рынке ценных бумаг, на международных рынках – компания "Инерко".

Торговые марки компании: «Щедрый Дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота».