Аграрии Винницкой области завершили сев озимых

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области завершили сев озимых культур, засеяв 501,349 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван Мовчан.

Озимые посеяны на 89,2% от запланированных площадей.

Аграрии засеяли 357,606 тыс. га озимой пшеницей, 5,62 тыс. га – рожью и 49,998 тыс. га – ячменем.

Озимый рапс посеян на площади 82,288 тыс. га, что составляет 64,6% от запланированных площадей.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году сельскохозяйственные предприятия Винницкой области увеличили посевы озимых на 5,17%, или на 27,245 тыс. га по сравнению с 2008 годом до 554,488 тыс. га.