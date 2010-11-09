Завтра в Украине до 18° тепла, на юге - до 23°
13:53, 09 ноября 2010Агро
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Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
На протяжении суток ветер будет преобладать южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, на побережье Крыма до 17°; днем 13-18°, в южной части 18-23°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 6-11°.
В Киеве и области ожидается небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура по области ночью 8-13° тепла, днем 13-18°. В г. Киеве температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17°.
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