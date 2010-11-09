Киев ужесточает регулирование цен на продукты

Киевская городская государственная администрация подготовила проект распоряжения о регулировании цен на основные продовольственные продукты. Текст проекта опубликован на сайте столичной горадминистрации, сообщает Дело.

Как указано в документе, проект подготовлен с целью сдерживания роста цен на основные продовольственные товары.

Традиционно для удержания цен власти имеют два инструмента – ограничение торговых надбавок и установление предельных уровней рентабельности производства продтоваров.

Уровни рентабельности, которые власти считают приемлемыми колеблются от 8% до 12%. Торговые надбавки устанавливаются в пределах 10-15%. Распространяться эти требования будут на значительно большее, чем раньше, количество товаров.

Документом также предусматривается ввести декларирование Главному управлению ценовой политики КГГА изменения оптово-отпускных цен на муку пшеничную высшего, первого и второго сорта, муку ржаную обдирочную, говядину, свинину, мясо птицы (тушка), колбасные изделия вареные, кроме высшего сорта, молоко коровье питьевое до 2,5% жира, творог кисломолочный с массовой долей жира до 9%, сметану с массовой долей жира до 20%, масло сливочное с содержанием жира до 72,5% процентов, яйца куриные, сахар-песок, масло подсолнечное.