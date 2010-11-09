Кабмин выделил 80 млн. грн. на закупку племенных нетелей и коров, техники и оборудования

Кабинет министров Украины выделил 80 млн. грн. из Cтабилизационного фонда на закупку племенных нетелей и коров, техники и оборудования.

Соответствующее постановление от 1 ноября 2010 г. №1013 опубликовано на сайте правительства.

Документом поручено выделить Министерству аграрной политики за счет средств Стабилизационного фонда на возвратной основе 80 млн. грн. для закупки племенных нетелей и коров, отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса со следующей их реализацией сельскохозяйственным предприятиям на условиях финансового лизинга.

Министерству финансов поручено внести соответствующие изменения в роспись Государственного бюджета. Определить источником покрытия отмеченных расходов поступления от целевого размещения государственных ценных бумаг.