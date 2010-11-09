Госпотребстандарт выявил ГМО почти в 6% проверенной продукции

С начала 2010 года в лабораториях молекулярно-генетических исследований, действующих на базе испытательных центров Госпотребстандарта Украины, генетически модифицированные организмы (ГМО) были выявлены в 5,9% проверенных образцов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта, всего было проведено 11,7 тыс. испытаний образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов, и в 702 образцах продукции обнаружено содержание ГМО.

Генетически модифицированные организмы были найдены, в частности, в хлебобулочных, кондитерских, сахаристых, мясных и колбасных изделиях, в мясных полуфабрикатах, молочной продукции и т.д.

Отмечается, что в прошлом году процент содержания ГМО в продуктах питания был приблизительно на таком же уровне: из 4,7 тыс. проверенных образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов ГМО выявлено в 254 образцах (5,4%). При этом в 122 образцах содержание ГМО превышало 0,9%.