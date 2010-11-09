В Севастополе милиция изъяла около трех тонн испорченной кильки

2715 кг привезенной из Эстонии кильки изъяли в Севастополе сотрудники ветеринарной милиции УМВД Украины в ходе рейда по местам хранения пищевых продуктов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в г. Севастополе, рыба, ожидающая своей очереди на реализацию, находилась в ведрах по 5 кг. По информации начальника ветеринарной милиции УМВД Александра РЫБИНСКОГО, сроки хранения кильки были в норме, но при проверке было установлено, что качество самой рыбы не поддавалось никаким санитарным нормам, она была испорченна.

Килька была уничтожена на полигоне бытовых отходов.