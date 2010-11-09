Новая система дотаций приведет к закрытию молокоперерабатывающих предприятий – эксперты

Порядок выплат дотаций производителям животноводческой продукции на голову коровы, который может быть принят на основании Налогового кодекса, приведет к нехватке оборотных средств у производителей молока, сокращению производства и, следовательно, к массовому закрытию молокоперерабатывающих заводов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ассоциации «Украиснкий клуб аграрного бизнеса».

Сообщается, что принятый Верховной Радой в первом чтении Налоговый кодекс предусматривает поддержку производителей животноводческой продукции в расчете на голову скота. Сумма дотаций будет утверждена в соответствующем порядке использования бюджетных средств. Исходя из предложений, озвученных при рассмотрении данного вопроса в министерствах и ведомствах, дотации будут выплачиваться либо раз в год, либо два раза в год в конце каждого из полугодий. По данным УКАБ, такой порядок выплат повлечет за собой нехватку оборотных средств у производителей молока.

«Если выплата дотаций будет осуществляться раз в год или дважды в год в конце каждого полугодия, то это приведет к вымыванию средств из оборота, и производители будут вынуждены привлекать кредиты для компенсации недополученных финансовых ресурсов. При этом они понесут издержки на обслуживание ссуд, что приведет к ухудшению финансовых результатов хозяйств, – отмечает эксперт УКАБ по рынкам животноводческой продукции Тарас ГАГАЛЮК. – По нашим подсчетам, потери оборотных средств составят в среднем 10,5% от суммы предполагаемой поддержки, независимо от того, будут это издержки сельскохозяйственного предприятия или домохозяйства».

Нехватка «живых» денег приведет к сокращению использования производственных ресурсов. Это повлечет за собой уменьшение производства молока, что в свою очередь обусловит рост конкуренции за сырье и, следовательно, закупочных цен. В конце концов, многие молокоперерабатывающие предприятия будут вынуждены задуматься о том, оставаться ли им в бизнесе. «О реальности этой угрозы свидетельствует то, что в последние годы постоянно уменьшается количество молокоперерабатывающих предприятий, в частности на 25% в год, и наблюдается сокращение поступлений молока на перерабатывающие предприятия на 1,5%», – приводит данные эксперт УКАБ по рынкам молока и молокопродуктов Инна ИЛЬЕНКО.

«Нестабильность ситуации в отношении государственной поддержки молочного сектора приводит к усложнению ситуации на рынке. Так, по причине существенного удорожания сырья и готовых молочных продуктов, наблюдается ощутимое сокращение спроса. Чтобы избежать убытков и «работы на склад», молокоперерабатывающие предприятия уже с начала ноября вынуждены занижать закупочные цены на молоко. Такие негативные тенденции приведут к ускоренному сокращению количества переработчиков, пересмотру структуры закупок молока, и не обязательно в сторону более дорогого и качественного сырья от сельхозпредприятий. В результате будем иметь обострение кризиса в секторе», – подытожила эксперт.