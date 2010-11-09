АМК в Полтавской области рекомендовал РГА усилить контроль использования зерна

Полтавское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало всем районным государственным администрациям Полтавской области усилить контроль использования зерна региональных ресурсов только на производство хлебобулочных изделий массового потребления, и не допускать повышения цен на зерно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе отделения.

По их данным, отделение рекомендовало органам власти обеспечить население района хлебом и хлебобулочными изделиями массового потребления по стабильным ценам. О результатах рассмотрения рекомендаций районные государственные администрации должны уведомить территориальное отделение в 5-дневный срок со дня их получения.

«С целью недопущения ухудшения уровня жизни граждан, снижения реальных доходов населения, превышения прогнозного уровня роста потребительских цен территориальное отделение во исполнение поручения Президента Украины от 13 октября 2010 осуществляет проверку соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции относительно наличия согласованных действий субъектов хозяйствования, которые влияют на рост потребительских цен», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что согласно распоряжению председателя Полтавской ОГА №268 от 19.07.2010 «О формировании региональных ресурсов продовольственного зерна», в районах области сформированы региональные ресурсы зерна на уровне 60,1 тыс. тонн.

«Учитывая, что председатель Полтавской облгосадминистрации цену указал на уровне 1300 грн. за тонну и на хранение зерна Полтавский областной совет выделил средства, оснований для повышения цен на хлеб до нового урожая нет», - подчеркивается в сообщении.