Украина намерена экспортировать в Россию 70 тыс. тонн. сыра

Украина наращивает экспорт твердых сыров в Российскую Федерацию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель совета директоров Союз молочных предприятий Украины Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«За 9 месяцев экспорт твердых сыров в Россию увеличился, по сравнению с 9 месяцами предыдущего года. Не смотря на определенные ограничения, которые ввела Россия – закрыла 3 украинских предприятия и оставила 10 предприятий. Реально эти 10 предприятий нарастили объем экспорта в Россию», - сообщил В.ЧАГАРОВСКИЙ.

По его прогнозу, если в прошлом году Украина экспортировала порядка 67 тыс. тонн сыров, то в этом году экспорт составит около 70 тыс. тонн.

Он пояснил, что Россия на сегодняшний день – самый крупный импортер твердых сыров в мире. Она ежегодно импортирует более 400 тыс. тонн сыров в год, при том, что Украина производит порядка 200 тыс. тонн сыров, а потребляет 123-130 тыс. тонн. «Потребление в России, как показал последний год, не снизилось, а увеличилось. Хотелось, чтобы мы отвоевали те позиции, которые были раньше на российском рынке. К сожалению, сегодня по твердым сырам нас опередила Беларусь, мы идем вторыми по доле в импорте на российский рынок, третья – Германия. Три страны поставляют больше 50% твердых сыров импорта в Россию», - сообщил эксперт.

При этом В.ЧАГАРОВСКИЙ напомнил, что Россия на сегодняшний день находится в таможенном союзе с Беларусью и Казахстаном, для которого разрабатывались отдельные стандарты. «Сегодня Россия требует, чтобы продукция в Россию и даже в Казахстан транзитом через ее территорию поставлялась теми предприятиями, которые имеют разрешение на поставку в Россию. Это минус, поскольку на сегодня осложнился экспорт продукции в Казахстан, что связано с тем, что Россия не пропускает через свою территорию продукцию тех предприятий, которые не соответствуют требованиям таможенного союза и не поставляют на российскую территорию. Я думаю, что все это временно, будет новая инспекция, будут открываться предприятия», - отметил эксперт.