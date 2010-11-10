Хмельницкий сахарный завод остановил переработку свеклы по техническим причинам

ОАО "Хмельницкий сахарный завод" остановил переработку свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Хмельницкой областной госадминистрации по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК.

"Такое решение принял владелец завода, поскольку есть ряд технических моментов. Сейчас завод консервируется на следующий период переработки свеклы. Проблема в том, что этот завод в этом году не имел своей сырьевой зоны, поэтому его руководство договаривается с сельхозпредприятиями о совместном выращивании сырья в следующем году", - отметил он.

Чиновник добавил, что ОАО "Хмельницкий сахарный завод" переработал 30 тыс. тонн сахарной свеклы.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области работает 7 сахарных заводов.