В Сумской области 2011 г посевы сахарной свеклы будут увеличены до 25 тыс. га

В Сумской области в 2011 году посевные площади под сахарной свеклой будут увеличены до 25 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом шла речь на совещании по вопросам выращивания сахарной свеклы в 2011 г., которое провел заместитель главы Сумской облгосадминистрации Сергей СЛИЗЬКИЙ.

Он отметил, что область имеет значительные перспективы для развития сахарной отрасли.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос завершения сбора сахарной свеклы, поступления сырья на сахарные заводы и ее качества. В частности, отмечалось, что в этом году площадь посева сахарной свеклы в Сумской области составляла около 15 тыс. га. В настоящее время собрано 340 тыс. тонн корней при средней урожайности 241 центнер с гектара. На сахарные заводы доставлено 321 тыс. тонн сахарного сырья.