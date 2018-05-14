Непригодные пестициды: до сих пор не определили ни где, ни сколько...

Сегодня в Украине, по разным данным, собралось от 20 до 40 тыс. тонн непригодных пестицидов (НП). В этой обобщенной проблеме можно выделить несколько производных. Первая - поражающее расхождение данных относительно количества НП, что мешает определить необходимое финансирование для их обезвреживания. Вторая - отсутствие технологической базы для утилизации. Третья - обязательное возобновление загрязненных почв, на которых размещены склады НП. Четвертая - непонимание населением опасности. Остается узнать, что же у нас делают для того, чтобы решить эти проблемы?..

Виват, пестициды!

Пестициды широко использовали в Украине до середины 90-х годов ХХ века. На пике популярности их действительно считали сокровищем, благодаря которому все росло и цвело. Каждому хотелось этого добра побольше. Ежегодное применение пестицидов в сельском хозяйстве в 1980-1991 гг. составляло приблизительно 150 тыс. т (3-5 кг/а пахотных земель). После 1991 г. объемы уменьшились (100 тыс. т в 1992 г.) с дальнейшим сокращением до 0,6 кг/а в год.

Накопление же пестицидов началось в 70-х годах после запрета использования ряда средств во время производства продуктов питания. Парадокс заключался в том, что запрет на использование не сопровождался запретом производства пестицидов, потому они продолжали поступать в хозяйства, где и складировались. Теперь у нас накопилось огромное количество этой "вкусноты", и с ней необходимо что-то делать.

Для решения любой проблемы необходим комплексный подход. Необходимо, во-первых, знать ее реальные объемы, во-вторых, разработать конкретный план действий. И только потом, в-третьих, найти средства на ее решение. Можно, конечно, нарабатывать все эти пункты параллельно, но воплощать только одновременно, чтобы получить желаемый результат. В Украине ситуацию с вывозом непригодных пестицидов можно охарактеризовать так: что вижу, то беру, или приехал, увидел, победил. Главное - хоть что-то вывезти. Представители ведомств, которые отвечают за НП, в частности, МЧС и Минприроды, не прямо, но признают, что их подход к этой проблеме имеет эпизодический характер. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям, новая стратегия МЧС и Минприроды будет заключаться не в точечной ликвидации устаревших пестицидов и ядохимикатов, а в комплексной полной очистке территорий.

В этом нам, очевидно, поможет магическое число "2012", которое и здесь не дает о себе забыть. Власти (от верхов и до низов) все подтягивают именно к этой дате, подчищают, приглаживают (будем надеяться, что не только то, что на виду), потому и программа по освобождению Украины от непригодных пестицидов должна успешно закончиться именно к "Евро-2012".

По словам директора Государственного предприятия "Национальный центр обращения с опасными отходами" (НЦООО) при Минприроды Андрея Любимова, раньше проблема решалась несистемно, средства выделялись эпизодически. "Сейчас идет речь о полной очистке территории государства от непригодных пестицидов к 2012 году. Уже до конца 2010 года мы планируем очистить территорию четырех областей и города Севастополь", - отмечает он.

Инвентаризация продолжается: сбились со счета

В Украине инвентаризация непригодных пестицидов (НП) началась в 90-х годах и продолжается до сих пор. Пока никто не может назвать точное количество "запасов" этих веществ. По официальным данным, на конец 2009 года количество непригодных для использования пестицидов и агрохимикатов на территории Украины составляло свыше 21 тысячи тонн. Общее количество складов превышает 3 тысячи. Но экологи называют значительно большую цифру. Да и представители властей говорят, что цифры не окончательные. Поэтому есть две задачи: первая - определить точное количество непригодных пестицидов, а вторая - их вывезти.

По словам заместителя директора Департамента экологической безопасности Министерства охраны окружающей естественной среды Александра Посмитного, решение проблемы в целом тормозит отсутствие точных данных инвентаризации. "Например, в 2007 году количество НП, по официальным данным, составляло 19 тыс. тонн, последняя инвентаризация показала другое количество - 21,8 тыс. тонн. Однако и эти цифры далеко не окончательны", - говорит он.

А.Посмитный отмечает, что сегодня завершается подготовка новых Инструкции и Порядка проведения инвентаризации НП по международным стандартам с учетом опыта проекта "Сокращение острых рисков от непригодных пестицидов в Украине", который реализует Всеукраинская экологическая общественная организация (ВЭОО) "МАМА-86" в сотрудничестве с голландской неправительственной общественной организацией Millieukontakt International при финансовой поддержке программы МАТRА Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.

По словам представителя министерства, это позволит осуществить полную инвентаризацию НП в Украине. Однако, осуществление процедуры требует больших средств. При этом у Украины есть возможность получить их из-за границы, необходимо только желание действовать. Идет речь о Национальном плане выполнения Стокгольмской конвенции о СОЗ, разработка которого ведется с 2006 года и который лежит на подписании в Кабинете министров. "Если мы предоставим утвержденный план с переводом в Секретариат Стокгольмской конвенции в ближайшее время, то Украина будет включена в бюджет международной помощи на 2011 год в рамках финансирования Глобального экологического фонда", - рассказывает А.Посмитный.

По словам президента ВЭОО "МАМА-86" и координатора международного проекта "Сокращение рисков от непригодных пестицидов в Украине" Анны Голубовской-Онисимовой, опыт осуществления инвентаризации непригодных пестицидов по международным стандартам позволяет утверждать, что их количество может достигать 40 тыс. тонн, а стоимость в соответствии с требованиями безопасности перезатаривания, вывоза и уничтожения за рубежом составляет свыше 20 тыс. грн. за тонну. Эксперт отмечает, что применение международных стандартов позволяет определить точное количество токсичных веществ, учитывая неизвестные раньше и скрытые места хранения, осуществить анализ рисков и определить места, где ликвидация угрозы необходима в первую очередь, а также определить объемы необходимого финансирования, а главное - осуществить все процедуры экологически безопасным методом. Инвентаризация НП по современным мировым правилам предусматривает учет запасов непригодных пестицидов не с помощью устаревших сведений (как это происходило до сих пор), а путем осуществления выездов на каждый известный склад НП. Специалисты "МАМА-86" отмечают, что без проведения такой инвентаризации мы не узнаем наверняка "ни где, ни сколько, ни что".

Г.Голубовская-Онисимова констатирует, что в Украине наблюдается качественный прорыв в работе по вывозу НП, но несмотря на это, "мы нуждаемся в международном опыте и поддержке, учитывая масштабы проблемы в Украине и ограниченность наших ресурсов".

Достижения, которыми можем похвастаться

Учитывая отсутствие собственных мощностей, начиная с 2007 года, Минприроды финансирует меры по вывозу непригодных пестицидов для их уничтожения за пределы Украины. Говорят экологи, что это абсолютно нормальное решение проблемы, и не нужно ломать голову над строительством своих мощностей, хотя, в то же время считают, что стоит рассмотреть возможности создания экологически безопасных предприятий для уничтожения НП в Украине в рамках современных инвестиционных проектов. Понятно, почему они больше склоняются к первому варианту, потому что пока власти рассмотрят возможности и все, что они за собой тянут, то НП еще долго будут отравлять нашу землю.

Вернемся к вывозу за границу. За последние несколько лет удалось вывезти и безопасно уничтожить за рубежом почти 3 тыс. тонн непригодных пестицидов, изъять и затарить 8,5 тыс. тонн гексахлорбензола из Калуша, а также 1,3 тыс. тонн премикса из Закарпатской области, половину которого уже вывезли и уничтожили. В 2010 году Национальный центр обращения с опасными отходами, который был определен единственным исполнителем работ, должен вывезти 2 тыс. тонн НП из 10 областей Украины. На это государство выделило 50 млн. грн. Экологи этой сумме радуются, потому что говорят, что это уже прорыв. Несколько лет назад не выделяли ничего. Директор Центра А.Любимов рассказал, что уже вывезено 110 тонн с территории Киевской, 77 тонн с Херсонской и 320 тонн с Запорожской областей, готовится к вывозу 59 тонн с Винницкой.

"Кроме того, уже в этом месяце НЦООО завершает изьятие для вывоза на уничтожение 8,5 тыс. тонн гексахлорбензола из Калуша, что является наибольшим в мире проектом уничтожения токсичных отходов в этом году", - отметил он. Экологи "МАМА-86" добавляют, что эти отходы уже заскладированы возле железнодорожных путей, и должны быть вывезены до конца месяца. Всего в Калуше 11,5 тыс. тонн. гексахлорбензола.

Со своей стороны в МЧС отмечают, что в 2011 году планируют ликвидировать пестициды в 7 регионах Украины: Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Львовской, Тернопольской, Ривненской областях, а также в АР Крым. К сожалению, эти благие намерения могут запутаться в куче незарегистрированных и непосчитанных пестицидов.

И все же сдвиг есть. Однако, ситуация требует большего, а для этого надо осознать реальные риски. Главное - не скорость (это касается магической даты), хотя она также важна, главное - конечный результат. Сомнительно, что правительство успеет сделать все для того, чтобы Украину включили в бюджет международной помощи на 2011 год. Следовательно, средств на полную инвентаризацию НП можем не получить. А это говорит о том, что и в следующем году мы не будем знать, какие масштабы проблемы висят "на носу". И все же, что из этого получится, поживем, увидим...

Мирослава Холявинская (УНИАН)