АМК «умасливает» украинцев, или Цены на молоко по приказу «скиснут»?

Цены на молочные продукты на полках украинских магазинов за последние два месяца рекордно взлетели, установив новый исторический максимум. О причинах такого повышения сказано давно и много, это - и падение поголовья КРС, и сезонное повышение цен на молочное сырье, которое составило в зависимости от региона 40-55%, и другие проблемы, накопившиеся за многие годы отсутствия реформ и эффективной поддержки аграрной отрасли. Теперь мы с гордостью можем сказать, что достигли европейского уровня… в ценах на молочку. Однако покупательская способность украинца значительно уступает европейскому, цены буквально уперлись в потолок денежной возможности нашего кошелька.

Чтобы вернуть доступность молочных продуктов для населения, правительство применило традиционные, испытанные годами административные рычаги – угрозы и требования. «Карателем» на сей раз выступил Антимонопольный комитет, обязавший 11 крупнейших игроков рынка поэтапно снизить в ноябре т.г. оптово-отпускные цены на молоко, сметану, вершковое масло, твердый сыр. Требования выдвинуты ДП «Милкиленд-Украина» (ТМ «Добряна»); ООО «Управляющая компания «Терра Фуд» (ТМ «Тульчинка», ТМ «Белая линия»); ОАО «Молочный Альянс» (ТМ «Яготинское», ТМ «Молочний шлях», ТМ «Славия», ТМ «Здорово!»); ООО «Юнимилк» (ТМ «Простоквашино», ТМ «Летний день», ТМ «Био баланс», ТМ «Рушничок», ТМ «Тема»); ООО «Данон» (ТМ «Активия», ТМ «Живинка», ТМ «Веселый Пастушок», ТМ «Актимель», ТМ «Растишка», ТМ «Даниссимо»); ОАО «Вимм-Билль-Данн Украина» (ТМ «Ромол», ТМ «Слов’яночка»); Корпорация «Клуб Сыра» (ТМ «Клуб Сыра»), ЗАО «Галичина» (ТМ «Комо»), ОАО «Шосткинский гормолкомбинат» (ТМ «Шостка»); ЗАО «Лакталис-Николаев» (ТМ «Президент»).

Комитет потребовал, чтобы указанные предприятия приняли меры для заключения прямых контрактов на реализацию молочной продукции с торговыми сетями, воздержались от экономически необоснованного повышения цен на социально значимые молочные продукты.

Производителей такое заявление регулятора поставило в тупик. Практически все они отказались комментировать ситуацию. К примеру, в компании «Данон» пояснили это тем, что рекомендации АМКУ официально еще не получены. «Пока мы не можем предпринимать никакие шаги в этом направлении, т.к. необходимо детально ознакомиться с текстом рекомендаций. После того, как у нас появится возможность ознакомиться с их содержанием, мы примем во внимание все те требования, которые будут в нем изложены, и будем действовать в соответствии с законодательством Украины», - лаконично отвечают в компании.

Эксперты в своих оценках ручного регулирования цен не настолько сдержаны. По мнению генерального директора Украинской конфедерации аграрного бизнеса (УКАБ) Владимира Лапы, производители молочной продукции в Украине имеют незначительные резервы для снижения цен. Он отметил, что регулирование цен само по себе, в той или иной форме, применяется во многих странах, вопрос лишь в корректности применения. «Если органы власти будут требовать удешевить любым способом, это однозначно будет ретранслироваться на последующее снижение закупочных цен на молоко, от чего пострадают его производители. Поэтому речь должна идти о соответствии цен на готовую продукцию и сырье, не больше, но и не меньше», - подчеркивает эксперт.

Руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник считает, что требования АМКУ могут повлиять на качество молочной продукции, если они будут выдвигаться исключительно к товаропроизводителям.

«Да, они могут снизить цену, но будут при этом снижать себестоимость. Где-то будут снижать закупочную цену на молоко, а в других случаях будут пытаться добавить что-то еще в продукцию, что будет удешевлять ее производство», – отметила М.Колесник. При этом она не уверена, что цена снизится для конечного потребителя, если не привлекать торговые сети.

По ее словам, если товаропроизводитель снижает отпускную цену, не всегда такое же пропорциональное снижение происходит в розничных сетях. «Это комплексный подход, и нельзя всегда говорить о том, что виноват лишь товаропроизводитель. Требования исключительно к переработчику – односторонний подход. Нужно разговаривать как с представителями производственных компаний, так и с представителями сетей», – считает М.Колесник.

АМКУ обещал обратить внимание на торговые сети. По словам и.о. председателя комитета Юрия Кравченко, следующим шагом будет предоставление рекомендаций именно им «относительно уменьшения конечных цен на те продукты, на которые будут снижены оптово-отпускные цены». Однако пока других заявлений и требований на этот счет регулятор не озвучил.

Между тем, как отмечает В.Лапа, большинство перерабатывающих предприятий и сами заинтересованы, чтобы продукция продавалась по приемлемым для потребителя ценам – от ее складирования на полках магазинов никому пользы нет. «И уценка на молочное сырье в значительной мере именно с этим и связана. Потребитель своим бумажником влияет на рынок не хуже, чем любые рекомендации», - подчеркнул эксперт.

Не имея возможности приобретать «молочку», которая теперь вошла в разряд деликатесов, украинцы вынуждены отказываться от нее. Как отметил директор консалтингового агентства «Инфагро» Василий Винтоняк, спрос на подорожавшие молочные продукты значительно снизился – покупатель своим кошельком проголосовал против такой цены. «Существенно упали продажи - за два месяца снижение превысило 20% из-за высокой цены готовой продукции», - сообщил В.Винтоняк. По его словам, падение продаж, затоваривание складов продукцией вынудило производителей и без вмешательства АМКУ снизить цены. По его данным, не дожидаясь кнута комитета, за последние две недели большинство производителей урезали отпускные цены на твердые сыры примерно на 12%. Цены на цельномолочную продукцию только начинают падать.

Это подтвердил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский. По его словам, некоторые производители снизили цены на твердые сыры на 10-20%. «За последнюю неделю на 10 грн. минимум состоялось снижение оптово-отпускной цены со стороны основных производителей твердого сыра», - отметил он. По мнению В.Чагаровского, дальнейшего падения цен на молочную продукцию ожидать не стоит. «Что касается продукции из цельного молока, то я не прогнозирую уменьшения цен, потому что даже то повышение, которое состоялось, оно не компенсирует разницы в стоимости молока», - подчеркнул эксперт.

Между тем, В.Винтоняк считает, что отпускные цены на молочную продукцию могут еще снизиться, если торговля соответственно отреагирует. «Производители снизили отпускные цены, а торговые сети еще не отреагировали - не видно, чтобы молочная продукция подешевела на прилавках. Я думаю, что это произойдет недели через две, по цепочке», - отметил эксперт. «Если розница отреагирует, возможно, еще немного цена упадет, но на существенное снижение рассчитывать не стоит», - сообщил В.Винтоняк. По его мнению, отпускные цены на сыры могут снизиться еще на 5%, а падение цен на цельномолочную продукцию может составить в среднем по всем компаниям 10%.

В.Чагаровский же прогнозирует, что до конца года цельномолочная продукция подорожает еще на 5%. «Я прогнозирую, что до конца года возможно повышение цены только на продукцию из цельного молока, и то на небольшой процент – до 5%. Остальные молочные продукты дорожать не будут», - заявил он.

Тем временем, Антимонопольный комитет не оставляет попыток накормить украинцев дешевыми продуктами, он потребовал снизить цены от 10 крупнейших производителей мяса птицы. Приведет ли такая политика с реальному удешевлению, пока судить сложно. Производители и эксперты единодушны – рост цен экономически обоснован и объясняется скачком цен на зерно и повышением таможенной стоимости на импортное мясо.

По мнению экспертов, добиться желаемого удешевления продуктов можно иным способом – поддержкой развития отрасли и открытием новых предприятий, а усиление в таких условиях конкуренции само приведет к снижению цен. Также необходимо создавать и во время использовать государственные продовольственные резервы, которые бы стабилизировали цены в момент их роста. Нужно добавить еще одну необходимость, о которой уже не раз говорилось – дотирование бедных слоев населения, во благо которых и регулируются цены, а также в целом повышать уровень жизни украинцев. Но правительство упорно идет неэффективной, но протоптанной дорожкой административного вмешательства и ручного управления.

Эксперты настаивают на пагубности такой привычки, приводя в пример Аргентину. Страна еще три года назад была примером того, как нужно развивать сельское хозяйство. Инвестиции в АПК страны составляли 3-4 млрд. долл. в год, а на сегодня сократились в десять раз, стабильно падает и производство. Все дело в смене президента Аргентины, что привело к новому вектору политической доктрины. Были введены ручные методы регулирования рынка: налоги на экспорт зерновых, фиксация цен на продукты питания и регулирование рентабельности производство. Все это пустило стабильно развивающийся АПК Аргентины под откос. Так может пора учиться на чужих ошибках, а не повторять из года в год свои, загоняя в тупик и так находящиеся на грани выживания отрасли?

Лилия Коваль (УНИАН)