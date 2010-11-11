Сахар ждет подорожание

Цены на сахар в Украине могут повыситься. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины.

«Из-за продолжения тенденции к повышению мировых цен на сахар существует риск возобновления роста внутренних цен», - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, начиная с мая т.г. на мировых торговых площадках наблюдался рост цен на сахар. В мае-октябре цены на белый сахар на Лондонской бирже повысились на 57,1% (только по октябрю подорожали на 18,4%) до 730,3 долл. за тонну (по состоянию на 29 октября), на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже – на 90,1% (13,4%) до 632,9 долл.

При этом внутренние потребительские цены на сахар за итогом января-октября выросли на 16,2% (на 56,8% за этот же период прошлого года), цены производителей – на 17,2% (56,3% соответственно).

Как сообщал УНИАН, по прогнозу президента Украинской аграрной конфедерации, председателя Совета предпринимателей при Кабмине Леонида КОЗАЧЕНКО, сахар на протяжении трех месяцев подорожает на 8-10%.

«Мы не соберем тот урожай, который весной планировали, потому что были жесткие погодно-климатические условия – засуха, и увеличение посевов сахарной свеклы, что давало нам основания делать предварительные прогнозы об уборке больших объемов сахарных корней и производстве большего количества сахара, но они не оправдались», – сообщил Л.КОЗАЧЕНКО.

По словам генерального директора ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимира ЛАПЫ, с начала года прогнозы производства сахара составляли 2-2,3 млн. тонн, сейчас официальный прогноз – 2 млн. тонн, но большинство экспертов склоняются к тому, что этот показатель не будет достигнут и Украина произведет 1,7-1,8 млн. тонн сахара.

По мнению В.ЛАПЫ, с учетом той квоты, которая есть у Украины как обязательство перед Всемирной торговой организацией (ВТО), – 260 тыс. тонн сахара-сырца по сниженной ставке импортной пошлины, этого достаточно для удовлетворения внутренних потребностей.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, Украина будет иметь то количество сахара, которого требует внутренний рынок. «У нас не будет переходящих запасов и мы будем импортировать то, что предусмотрено квотой. То есть, мы не выходим на перепроизводство. А если мы не выходим на перепроизводство, то мы очень быстро адаптируем внутреннюю цену к мировой, а она имеет тенденцию небольшого роста», – отметил эксперт.