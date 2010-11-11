У работников сельского хозяйства Сумской области одни из самых низких зарплат

У работников сельского хозяйства Сумской области одни из наиболее низких зарплат, в среднем 1430 грн.

Сумская область. 11 ноября. УНИАН. На протяжении последних лет в Сумской области у работников сельского хозяйства сохраняется один из наиболее низких уровней заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН по данным Главного управления статистики в Сумской области, в сентябре 2010 года на сельхозпредприятиях был занят каждый одиннадцатый работник области. При этом работники сельского хозяйства получили в среднем 1430 гривен, что на 27,1% меньше среднеобластного показателя в экономике региона.

В частности, у каждого шестого работника сферы АПК заработная плата не превышала прожиточный минимум для трудоспособного лица (888 грн.), подавляющее большинство работающих (83,8%) имели начисления в размере средней по области (1963 грн.). И лишь каждый шестой работник сельского хозяйства получил зарплату свыше 2000 грн., в то время, как по экономике области – каждый третий.

Треть 32,0% работающих в сельском хозяйстве Сумщины составляют женщины, которые зарабатывают в среднем 1154 грн., что на 276 грн. меньше среднего показателя для этого вида деятельности.