Ассоциация фермеров и частных землевладельцев требует отмены квот на экспорт зерна

Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) требует от правительства отмены квот на экспорт зерна.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент АФЗУ Николай МИРКЕВИЧ.

«Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины требует немедленной отмены каких-либо ограничений на экспорт зерновых», - заявил он.

По словам первого вице-президента АФЗУ Ярослава КАРДАША, блокирование поставок зерна на границу наносит убытки сельхозпроизводителям, которые, по предварительным расчетам, уже превысили 10 млрд. грн. Он подчеркнул, что такие действия недопустимы, поскольку лишают аграриев средств для проведения комплекса весенне-полевых работ.

По словам Н.МИРКЕВИЧА, ограничение экспорта зерна привело к прекращению уборки кукурузы, поскольку элеваторы переполнены и зерно негде хранить.

Фермеры отмечают, что для обеспечения внутреннего потребления Украине необходимо 25 млн. тонн зерна, а при полученном урожае в 41 млн. тонн экспортный потенциал составляет 16 млн. тонн. «16 млн. тонн зерна можно уверенно экспортировать, благодаря чему сельскохозяйственные предприятия смогли бы получить крайне необходимые им финансовые ресурсы», - говорится в сообщении АФЗУ, распространенном на пресс-конференции.

«Ассоциация решительно и категорически протестует против последних действий правительства по блокированию экспорта зерновых, поскольку считает, что такие шаги направлены на произвольное перераспределение собственности в аграрной сфере», - говорится в сообщении АФЗУ.

Ассоциация призвала Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию, чтобы как можно быстрее решить ее в интересах государства, бизнеса и людей.

Как сообщал УНИАН, постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 г.» принято 4 октября 2010 г. под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы - 2 млн. тонн, ячменя - 0,2 млн. тонн и ржи - 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 г.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензии на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной Министерству экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.