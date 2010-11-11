В Украине производство картофеля за 10 месяцев снизилось на 6,2%

В Украине производство картофеля за 10 месяцев 2010 года снизилось на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1 ноября т.г. составило 18,4 млн. тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается также, что производство овощей открытого грунта за указанный период снизилось на 3,3% и составило 7,5 млн. тонн.