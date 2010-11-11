Янукович требует активизировать решение экологических проблем в Калуше

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует активизировать решение экологических проблем в Калушскому районе Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в г. Калуш Ивано-Франковской области, где находится с рабочей поездкой.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в очередной раз посетил этот регион с целью изучения на месте объектов, которые оказывают критически негативное влияние на экологию Калушского района. В частности, речь идет о Домбровском карьере, где сосредоточен опасный рассол, а также о могильнике гексахлорбензола.

Как отметил Президент, активизировать решение этих проблем нужно безотлагательно.

«Мы обсудили сегодня состояние дел. Я посмотрел с высоты птичьего полета (глава государства облетал район экологического бедствия на вертолете – УНИАН), что делается сегодня подрядчиками на этих объектах. Хочу сказать, что Домбровский карьер находится в очень плохом состоянии. И подрядчик не выполняет свои обязательства», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, 25 млн. грн. выделенных средств на ликвидацию экологических проблем, не осваиваются должным образом.

«Если такими темпами он будет работать, как он сейчас работает, безусловно, нас это не будет устраивать. Поэтому я сегодня буду ставить задание относительно серьезного разговора с этим подрядчиком, и если я не услышу обязательств и не увижу их в письменном виде с соответствующими санкциями, мы будем менять здесь подрядчика, и стремиться к тому, чтобы выполнять эти обязательства», - заявил глава государства. Он также подчеркнул, что состояние дел, которое имело место на этих экологически опасных объектах на протяжении последних пяти лет, является недопустимым.

С учетом ситуации в регионе, Президент также положительно оценил решение правительства о выделении 398 млн. грн. на ликвидацию последствий экологического бедствия.

В.ЯНУКОВИЧ также заверил, что соответствующая правительственная программа преодоления последствий экологического бедствия в Калушскому районе Ивано-Франковской области будет выполнена.

«И мы наведем здесь порядок. Мы сделаем все, чтобы люди имели возможность жить на безопасной земле. Это долг государства, и мы его выполним», - заявил Президент.