В Украине на 1 ноября собрано 11,7 млн. т сахарной свеклы – на 50% больше прошлогоднего

В Украине по данным на 1 ноября т.г. урожай сахарной свеклы составил 11,7 млн. тонн.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, это на 50,4% больше, чем на 1 ноября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, сахарной свеклы в текущем году планируется собрать более 15 млн. тонн.

Справка УНИАН. В 2009 году урожай в Украине сахарной свеклы составил 10 млн. тонн.