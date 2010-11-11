Саудовская Аравия хочет инвестировать в сельское хозяйство Крыма

Представители деловых кругов Саудовской Аравии заинтересованы во вложении инвестиций в сельское хозяйство Крыма и создании пилотного сельскохозяйственного проекта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, об этом заявил представитель принца Саудовской Аравии по аграрным вопросам, представитель компании Otech по странам Африки и Средней Азии Александр ВИОН на встрече с первым заместителем главы Совета министров Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ.

«Побывав в Украине, мы убедились в высоком потенциале и возможностях развития сельского хозяйства в регионах государства, в том числе в Крыму», – сказал А.ВИОН.

Представители деловых кругов Саудовской Аравии заявили о готовности инвестировать средства в создание нового высокотехнологичного производства, а также в оросительную систему, транспортную инфраструктуру.

П.БУРЛАКОВ заявил, что для развития сельского хозяйства могут быть использованы две трети территории Крыма.

«Крым издавна славился своими садами, виноградниками, масличными культурами. В автономии выращиваются твердые зерновые культуры и рис. Это экологически чистая продукция, так как наш регион – самый экологически безопасный в Украине», – сказал он.

Вице-премьер отметил, что Крым открыт для заграничных партнеров. «Мы готовы рассматривать ваши инвестиционные предложения», – сказал он.