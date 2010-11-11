Производители снизят цены на молочные и мясные продукты?

Производители снижают цены на молочные и мясные продукты.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Сообщается, что ООО «Руководящая компания «Терра Фуд», ДП «Милкиленд-Украина», ООО «Юнимилк» и ОАО «Мироновский хлебопродукт» обязались снизить до экономически обоснованного уровня оптово-отпускные цены на твердый сыр, масло, молоко и куриное филе. Об этом компании официально сообщили, реагируя на выдвинутые комитетом требования.

Так, ООО «Руководящая компания «Терра Фуд» планирует снизить оптово-отпускные цены на твердый сыр ТМ «Тульчинка» в два этапа: на 10% и на 5%. По информации компании, первый этап снижения должен состояться на будущей неделе. Компания также обязалась снизить на 3% оптово-отпускные цены на масло ТМ «Тульчинка».

ДП «Милкиленд-Украина» проинформировало о снижении цен на твердый сыр ТМ «Добряна» для розничной сети на 10%. Кроме того, предприятие обязалось воздержаться от экономически необоснованного повышения цен на молоко, сметану, масло и твердый сыр, а также обязалось способствовать заключению прямых контрактов с предприятиями сетей розничной торговли.

ООО «Юнимилк» сообщило, что приняло решение снизить цену на наиболее потребляемую населением молочную продукцию в среднем на 5%. А именно, такое снижение ожидается: на молоко, биопродукт «Био Баланс», «Сметану «Простоквашино», «Сыр «Простоквашино», молоко «Летний день», сметану «Летний день» (350 гр).

В свою очередь ОАО «Мироновский хлебопродукт» отметило, что «готово придерживаться рекомендаций, которые были предоставлены Антимонопольным комитетом, и воздержаться от повышения оптово-отпускной цены на мясо птицы охлажденной по меньшей мере до конца 2010 года». Одновременно предприятие сообщило, что планирует снизить оптово-отпускные цены на куриное филе с 33 грн/кг до 32 грн/кг.

«Антимонопольный комитет ожидает адекватной реакции на выдвинутые требования также от других крупных производителей молочной продукции и мяса птицы. Снижение цен на эту продукцию должно произойти и в розничной торговле. Именно поэтому уже на будущей неделе мы предоставим соответствующие обязательства десяти крупнейшим торговым сетями общегосударственного рынка и двадцати разветвленным локальным торговым сетям», – отметил и.о. председатели комитета Юрий КРАВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, АМКУ обязал ДП «Милкиленд-Украина», ООО «Руководящая компания «Терра Фуд», ОАО «Молочный Альянс», ООО «Юнимилк», ООО «Данон», ОАО «Вимм-билль-данн Украина», корпорацию «Клуб Сыра», ЗАО «Галичина», ОАО «Шосткинский гормолкомбинат», ООО «ВО «Молис» и ЗАО «Лакталис-Николаев» обеспечить в ноябре этого года поэтапное снижение оптово-отпускных цен на молоко, сметану, сливочное масло, твердый сыр.

Кроме того, комитет выдвинул официальные требования к 10 крупнейшим производителям и поставщикам охлажденного мяса птицы привести оптово-отпускные цены на продукцию к экономически обоснованному уровню и не допускать их безосновательного повышения. В частности, к ОАО «Мироновский хлебопродукт», ООО «Комплекс Агромарс», ЗАО «Птицекомбинат «Днепровский», ООО «Руби Роз Агрикол КО, ЛТД», ООО «Курганский бройлер», ОАО «Владимиро-волынская птицефабрика», ООО СФ «Агроукрптаха», ЗАО «Ландгут Бройлер», ООО «Производственно-коммерческая фирма «Варто» и ООО «Птицекомплекс «Губин».