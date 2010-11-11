«Укрцукор» снизил на 20% прогноз производства сахара

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» снизила на 20% прогноз производства сахара из свеклы урожая 2010 года – до 1,6 млн. тонн. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель правления НАСУ «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«В этом году производство сахара будет меньше, чем прогнозировалось. Мы думаем, что заводы произведут в этом сезоне на уровне 1,6-1,65 млн. тонн сахара», - сообщил Н.ЯРЧУК.

По его словам, снижение объемов производства сахара связано со снижением урожая сахарной свеклы вследствие засушливой погоды в августе-сентябре. «Мы прогнозировали, что свеклы будет порядка 17-18 млн. тонн, а ее будет около 14 млн. тонн. То есть, из-за отсутствия сырья мы не дотянем до предварительных прогнозов», - пояснил Н.ЯРЧУК.

При этом он подчеркнул, что производства в указанных объемах будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей с учетом импорта в пределах квоты 267 тыс. тонн сахара-сырца. «Поэтому нет оснований говорить о том, что будет дефицитным рынок», - подчеркнул Н.ЯРЧУК.

Напомним, по прогнозам Министерства аграрной политики, в текущем году в Украине будет произведено 2 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года. Ранее министерство прогнозировало производство сахара в 2,1-2,2 млн. тонн.