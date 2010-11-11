Производство мяса выросло на 6,5%, молока - снизилось на 3,5%

Производство мяса всех видов (в живом весе) в Украине за 10 месяцев выросло на 6,5% против аналогичного периода 2009г. - до 2 млн. 259,3 тыс. тонн. Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, производство молока всех видов в Украине за 10 месяцев т.г. снизилось на 3,5% против аналогичного периода 2009г. - до 9 млн. 812,9 тыс. тонн.

Напомним, что по итогам 2009 года производство жидкого обработанного молока в Украине сократилось на 4,3% по сравнению с 2008 года – до 758 тыс. тонн.

Также в Госкомстате сообщили, что производство яиц от птицы всех видов в Украине за 10 месяцев т.г. выросло на 5,9% против аналогичного периода 2009г. - до 14 млрд. 285,2 млн. штук.