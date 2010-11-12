Минэкономики сегодня распределит квоты на экспорт зерна

Сегодня состоится заседание комиссии Министерства экономики по вопросам рассмотрения заявок на выдачу лицензий на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции и распределения квот.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Минэкономики объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Прием заявок продолжается с 4 ноября по 18 ноября 2010 года включительно.

Напомним, ранее Минэкономики заявило о приеме заявок с 20 октября по 3 ноября включительно.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.