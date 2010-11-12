Кабмин утвердил порядок использования средств Стабфонда на машиностроение для АПК

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования в 2010 году средств Стабилизационного фонда, предусмотренных для выполнения Государственной программы развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса и компенсации предприятиям машиностроения для агропромышленного комплекса ставок по кредитам, предоставленным для реализации инвестиционных проектов.

Соответствующее постановление от 10 ноября 2010 г. №1034 опубликовано на сайте ведомства.

Согласно порядку, главным распорядителем бюджетных средств является Минпромполитики. Объем бюджетных средств определяется отдельным решением Кабмина.

Бюджетные средства выделяются на безвозвратной основе и направляются на: погашение кредиторской задолженности, которая возникла в 2009 году по общему фонду государственного бюджета в связи с выполнением программы “Государственная поддержка отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса, в том числе, через механизм удешевления кредитов”; завершение работ, начатых в прошлых годах; компенсацию ставок по кредитам, предоставленным предприятиям машиностроения для агропромышленного комплекса на реализацию инвестиционных проектов, без учета штрафных санкций и пени при пользовании кредитами, налогов и обязательных платежей.

За счет бюджетных средств, предприятиям машиностроения для агропромышленного комплекса компенсируется сумма процентов, оплаченных ими за пользование кредитами, предоставленными в национальной валюте, исходя из размера учетной ставки НБУ, которая действовала на дату начисления процентов за пользование кредитом, но не более процентной ставки по привлеченным такими предприятиями кредитам: 1,4 учетной ставки Национального банка — по среднесрочным (до трех лет) кредитам; 1,5 учетной ставки Национального банка — по долгосрочным (до пяти лет) кредитам.