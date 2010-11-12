SANCO проинспектирует птицеводческие хозяйства Украины для возможного экспорта в ЕС

Инспекторы Офиса по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (DG SANCO) с 6 по 10 декабря 2010 г. планируют провести инспектирование состояния действующей системы контроля здоровья животных в Украине при производстве мяса птицы, яиц и продукции из них для возможного экспорта в страны Европейского Союза. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

Сообщается, что для подготовки к отмеченному визиту с 9 по 12 ноября специалисты украинской государственной службы ветеринарной медицины будут проведить предварительную инспекцию птицеперерабатывающих предприятий – потенциальных экспортеров в ЕС относительно осуществления государственного контроля проведения противоэпизоотических мероприятий.