Минэкономики распределило квоты на экспорт зерна в объеме 2,114 млн. тонн

Министерство экономики Украины распределило квоты на экспорт зерновых в объеме 2,114 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение утвердила сегодня комиссия Минэкономики по вопросам распределения квот.

Сообщается, что заявки на экспорт зерна подали 75 субъектов хозяйствования на общий объем 2 млн. 182 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября т.г. Минэкономики объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Прием заявок продолжается с 4 ноября по 18 ноября 2010 года включительно.

Напомним, ранее Минэкономики заявило о приеме заявок с 20 октября по 3 ноября включительно.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.