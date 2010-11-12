АМК разрешил «Зернопродукт МХП» приобрести долю в уставном капитале ООО «Агроцукор Лтд»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ЗАО «Зернопродукт МХП» (Киевская обл.) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Агроцукор ЛТД» (Винницкая обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Сообщается, что данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Отмечается, что ЗАО «Зернопродукт МХП» выращивает и реализует зерновые, технические и масличные культуры, разводит КРС и свиней, а ООО «Агроцукор ЛТД» выращивает и реализует зерновые, масличные и технические культуры.